Alors que la réforme des retraites est en cours d’examen au Parlement, la Dares publie une enquête sur la soutenabilité du travail qui fait état du fait qu’en 2019, 37 % des salariés estimaient "ne pas être capables de faire le même travail jusqu’à la retraite". "En cas de travail jugé non soutenable, [on observe] des départs en retraite plus précoces, dans des conditions financières plus défavorables", souligne la Direction statistique du ministère du Travail.