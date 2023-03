"La santé mentale des salariés demeure très dégradée", selon les résultats du 11e baromètre du cabinet Empreinte humaine publiés le 9 mars 2023. Trois ans après le début de la crise sanitaire, et la première édition de cette étude, 44 % des salariés sont exposés à la détresse psychologique. Cette détresse est même élevée pour 14 % des quelque 2 000 répondants. Les femmes, les jeunes et les managers sont particulièrement concernés. "On se sent comme les experts du Giec qui annoncent une catastrophe sans être entendus", regrette Christophe Nguyen, président d’Empreinte humaine.