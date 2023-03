Le cabinet de conseil et d’audit PwC lance un programme de formation aux enjeux de biodiversité à destination de ses 6 000 salariés en France et au Maghreb. Le programme constitue l'un des trois axes du plan mondial de montée en compétences des salariés sur les enjeux de développement durable, aux côtés du changement climatique et des droits humains. L’entreprise entend ainsi répondre aux attentes de ses salariés et des candidats qui souhaitent "donner plus de sens à leur métier et leurs missions".