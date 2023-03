Le vice-président recherche de l’université Paris Cité, Édouard Kaminski, est candidat à la succession de sa présidente Christine Clerici. Dans une interview à AEF info le 8 mars 2023, il reconnaît qu' "il a été difficile d’avancer" sur les sujets de qualité de vie au travail, mais assure qu’ils seront sa "priorité". Selon lui, "la fusion ne fait pas de cadeaux", car elle joue un "rôle de révélateur" sur les "difficultés" préexistantes dans les établissements fondateurs. S’il estime ses collègues "fatigués" et plaide pour la "stabilité" de l’université, Édouard Kaminski ne veut pas "attendre le dernier moment" pour la transformer en grand établissement. Il entend à cette occasion rendre "plus efficaces" les statuts et "rassurer" la communauté sur les droits d’inscription et la vision du service public, quitte à se "doter des garde-fous nécessaires".