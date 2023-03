L’accident vasculaire cérébral subi par une agente sans antécédents neurologiques ou vasculaires, né des séquelles d’un accident de la route imputable au service, doit être reconnu imputable au service dès lors que les pièces médicales du dossier permettent d’établir avec certitude un lien direct entre la rupture d’anévrisme ayant entraîné l’AVC et l’accident. C’est ce que retient le 8 mars 2023 le Conseil d’État, qui réaffirme la nécessité de relever un lien direct, mais non nécessairement exclusif, entre la maladie et l’accident.