"CY Edtech Labs" est le nouveau programme d’accélération de CY Cergy Paris université, porté par CY Transfer et dédié à la filière edtech, en partenariat avec University College of London (UCL) et un cabinet de conseils de Toronto. Doté d’un budget total de 1,2 million d’euros, il est composé de workpackages et masterclass pour mieux appréhender le marché, et permet aux entreprises sélectionnées de se faire accompagner en phase expérimentale par des laboratoires de recherche. Une deuxième vague de candidatures a été lancée le 2 mai 2023, pour une rentrée en septembre.