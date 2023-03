Alors que le débat sur la place de l’enseignement supérieur privé en France s’étend – France Universités ayant plaidé pour "un moratoire sur la délivrance de visas et grades" – Alice Guilhon, présidente de la CDEFM, demande à "ne pas mettre tout le monde dans le même panier" : "Les écoles de management de la CDEFM sont soumises au plus grand nombre de contraintes, avec un audit d’évaluation par mois en moyenne. Si on passait tous les établissements d’ESR au même filtre, je ne suis pas sûre que tous, qu’ils soient privés ou publics, auraient encore le droit d’accueillir des étudiants !"