Sport en entreprise : les précisions de l’Urssaf sur les exonérations de cotisations

"Afin de promouvoir et favoriser la pratique sportive en entreprise, les avantages constitués par la mise à disposition par l’employeur d’équipements à usage collectif dédiés à la réalisation d’activités physiques et sportives ou par le financement par l’employeur de prestations d’activité physique et sportive, sont, dans certaines conditions et limites, exonérés de cotisations et contributions sociales, même lorsque l’entreprise est dotée d’un comité social et économique", rappelle une note de l’Urssaf publiée le 8 juin 2021. Cette note précise les conditions d’application des exonérations.