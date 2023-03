"La dimension interministérielle est au cœur de nos missions et de notre politique de recrutement. Si tel n’était plus le cas, je m’en inquiéterais", déclare le chef de l’inspection générale de l’administration Michel Rouzeau dans une interview à AEF info. En 2022, près de la moitié des travaux de l’IGA ont été réalisés aux côtés d’autres inspections. Parmi eux, le rapport précisant les conditions de réussite de la réforme de la police, sur lequel s’appuie le ministre de l'Intérieur. Déjà diversifiée dans sa composition, l’inspection générale inaugure également de nouvelles procédures de recrutement en application de la réforme de la haute fonction publique. Michel Rouzeau explique aussi les raisons pour lesquelles certains rapports ne sont pas publiés et dans quels cas il peut être "légitime" de recourir aux cabinets de conseil.