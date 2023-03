Préconisant la sobriété depuis une vingtaine d’années, les associations Négawatt et Virage Énergie estiment, ce jeudi 9 mars, que les mesures de sobriété mises en place par les collectivités locales en réaction à la hausse des prix de l’énergie ont rapidement montré leur efficacité. Mais, selon elles, il s’agit désormais de "passer d’une sobriété de crise à des changements durables", et dans cette perspective, "le savoir seul ne suffit pas", "c’est le facteur humain qui pourra faire émerger l’envie, décupler le pouvoir d’agir et donner confiance dans la dynamique de changement". Mode d'emploi.