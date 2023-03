Le ministère de l’Intérieur va mettre en place un collège de déontologie, prévu dans le rapport annexé de la Lopmi. Celui-ci devrait comprendre cinq professionnels exerçant la fonction de référent déontologue au ministère, dans la police, la gendarmerie et à l’IGA, ainsi que trois personnalités extérieures, dont un magistrat, d’après le projet d’arrêté consulté par AEF info, soumis au CSA ministériel du lundi 13 mars. Le collège devrait "conduire des réflexions sur l’éthique et la déontologie" au ministère et se prononcer sur des "dossiers complexes" ou des situations de "conflits d’intérêts".