Plus d'un an après la décision du TA de Paris et de l'appel formé par les ministres de l'Intérieur et de l'Agriculture, aucun "texte d'organisation interne" de la cellule Demeter n'a a été rédigé, apprend AEF info. La place Beauvau attend la décision de la CAA de Paris pour éventuellement recadrer les missions de la cellule nationale de suivi des atteintes au monde agricole de la gendarmerie. En première instance, le juge avait enjoint au ministre de l’Intérieur de faire cesser les activités "qui visent à la prévention et au suivi d'actions de nature idéologique". La cellule ne serait plus opérationnelle.