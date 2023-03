Jean-Christophe Combe annonce la saisine de la HAS sur la maltraitance en établissement médico-social

Au congrès de la Fehap ce mercredi, le ministre des Solidarités, Autonomie et du Handicap, a annoncé saisir la Haute autorité de santé (HAS) sur la question de la lutte contre la maltraitance en établissement médico-social, "afin de pouvoir produire des outils sur la maltraitance comme il en existe dans le secteur sanitaire", en référence à la méthodologie Retex . De plus, Jean-Christophe Combe rappelle avoir déjà saisi, afin d’élaborer d’une stratégie nationale sur le sujet, trois instances : "le Haut Conseil de Santé Publique pour avoir mieux connaître des pratiques et des faits dans les établissements, le Conseil national de santé pour travailler sur la démocratie sanitaire et faire participer les concernés (comme les CDCA ), et l’ Igas pour connaître l’état des circuits de signalement et les améliorer". Le ministre appelle à "oser en parler sans stigmatiser les professionnels".