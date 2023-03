Égalité femmes-hommes : la CGT lance une campagne pour revaloriser les métiers du soin et du lien

"Revaloriser le travail du soin et du lien relève d’un véritable choix de société : plutôt que d’arroser les entreprises de centaines de milliards d’aides publiques sans contreparties sociales ou environnementales, il s’agit d’investir pour renforcer le lien social, le bien-être et l’égalité dans notre société, et de créer des emplois qualifiés", estime la CGT. La campagne qu’elle lance le 1er février 2022 pour revaloriser le travail de ces secteurs s’appuie sur une étude de l’ Ires , pilotée par Rachel Silvera, qui sera publiée fin 2022, et s’inscrit dans le cadre d'une mobilisation syndicale mondiale. Elle comprend trois volets : revaloriser les métiers à prédominance féminine ; investir dans ces secteurs et créer un service public de prise en charge de la petite enfance et d’accompagnement de la perte d’autonomie ; réduire le temps de travail et créer des droits pour la parentalité.