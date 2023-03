Le recteur de Strasbourg Olivier Faron dévoile le projet académique 2023-2027, intitulé "Pour une école de l’excellence, du bien-être et de l’égalité", lors d’un point presse le 8 mars 2023. Au titre des "axes prioritaires" pour l’académie - professionnalisation, inclusion sociale, etc., des "spécificités" esquissées à la rentrée (lire sur AEF info), il précise les leviers actionnés : soutien au bilinguisme, CLA, plan Ambitions Mulhouse, etc.. S’agissant des lycées promis à fermeture en Grand Est, le recteur identifie les principaux "défis" que soulève l’évolution de la carte des formations.