Le HCERES a publié en février 2023 les synthèses des évaluations de la recherche des six universités de Nouvelle-Aquitaine : les universités de Bordeaux, Bordeaux-Montaigne, La Rochelle, Limoges, Poitiers, et l’UPPA. Les synthèses portent sur les évaluations réalisées par le HCERES lors de la vague B (2020-2022). AEF info en présente les principales données, montrant les spécificités thématiques de chacune d’entre elles, leur spécialisation, le poids des effectifs impliqués dans les laboratoires, la teneur de leur recherche partenariale et leur activité de valorisation.