D’après l’indice de liberté académique, mis à jour en mars 2023, 22 pays ont connu une baisse nette de la liberté académique entre 2012 et 2022. Ce recul concerne à la fois des régimes autoritaires et démocratiques et touche plus de la moitié de la population mondiale. Seuls cinq pays progressent, quand tous les autres stagnent à un niveau souvent peu élevé de liberté académique. Les atteintes à ce principe se traduisent différemment selon les pays, comme le montre l’étude plus détaillée de la situation en Chine, en Inde, aux États-Unis et au Mexique.