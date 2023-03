Personnels. Changement d’échelle de rémunération des maîtres contractuels et agréés à titre définitif des établissements d’enseignement privés sous contrat. Classes préparatoires scientifiques. Thème des travaux d’initiative personnelle encadrés (TIPE) en mathématiques et physique (MP), mathématiques, physique et informatique (MPI), physique et chimie (PC), physique et sciences de l’ingénieur (PSI), physique et technologie (PT), technologie et sciences industrielles (TSI), technologie,...