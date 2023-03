Centrale Méditerranée, nouvelle identité de Centrale Marseille, a inauguré jeudi 9 mars 2023 son campus niçois sur l’Eco-Vallée du Var, au sein de la technopole urbaine Nice Méridia dédiée aux technologies vertes et à la ville de demain. Dans des locaux mis à disposition par la métropole Nice Côte d'Azur, il accueille actuellement une formation bac +6 dédiée à la transformation numérique. Une première promotion d’un bachelor en sciences et ingénierie fera sa rentrée en septembre 2023 et des options pour des élèves en cursus ingénieur y seront proposées en 2024.