Au JO du 9 mars 2023 ENSEIGNANTS-CHERCHEURS. Des maîtres de conférences sont nommés, au choix, par la voie de la promotion interne en qualité de professeurs des universités titulaires dans des établissements d’enseignement supérieur. TAUX DE PROMOTION. Un arrêté fixe pour les années 2023, 2024 et 2025 les taux de promotion dans certains corps de fonctionnaires relevant du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche : enseignants-chercheurs, et enseignants et...