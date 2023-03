Réforme des retraites : le Sénat rejette la motion référendaire défendue par la gauche

Sans surprise, le Sénat a rejeté ce vendredi 3 mars 2023 la motion référendaire au projet de loi retraite portée par la gauche avec 251 voix contre et 93 voix pour. "Le bon sens, c’est de retirer cette réforme, à défaut d’avoir le courage de la présenter devant les Français", a estimé Patrick Kanner, chef du groupe PS, qui a défendu cette motion au nom des trois groupes de gauche, socialiste, communiste et écologiste. En réponse, le ministre du Travail, Olivier Dussopt a défendu la "légitimité" de la "démocratie représentative et du Parlement pour débattre des retraites" et de leurs "dispositions techniques". Les sénateurs reprendront à 17 heures l’examen de la réforme, qui doit se poursuivre jusqu’au 12 mars.