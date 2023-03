Crédits. Un arrêté du 6 mars 2023 porte ouverture de 2 665 028 euros (autorisations d’engagements=crédits de paiement) pour le programme 303 Immigration et asile et de 932 520 euros (AE=CP) pour le programme 723 Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l’État. Exemplarité énergétique et environnementale. Le décret n°2023-173 du 8 mars 2023 précise les conditions d’application de l’article L.152-5-2 du code de l’urbanisme permettant...