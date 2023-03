L’invitation du ministre de la Fonction publique à un événement consacré à l’égalité professionnelle ce 9 mars 2023 "s’inscrit dans un contexte de fortes tensions entre le gouvernement et les organisations syndicales au sujet du projet de loi de réforme des retraites. Les femmes seront particulièrement touchées par ce projet de loi qui va entraîner un recul de leurs droits et de leur niveau de pension", écrivent les huit syndicats représentatifs de la fonction publique (CFDT, CGC, CGT, FA-FP, FO, FSU, Solidaires, Unsa) dans un communiqué du 8 mars. C’est la raison pour laquelle ils n’y assisteront pas, précisant qu’ils "considèrent cette invitation comme malvenue". La CFDT avait déjà décliné l’invitation le 6 mars. Les syndicats réaffirment toutefois "leur volonté d’amélioration des revenus, des carrières, des conditions de travail et d’une véritable retraite pour les femmes".