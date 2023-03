"Comme en comptabilité classique, il y a un système d’écriture comptable avec un suivi de la consommation réelle des budgets avec du crédit et du débit, mais avec des données quantitatives environnementales et sociales. L’objectif est de savoir si l’entreprise participe ou non à une dégradation des enjeux sociaux et environnementaux", rapporte Delphine Gibassier, titulaire de la chaire performance globale multi-capitaux d'Audencia. Créée en 2020 pour quatre ans, elle a lancé un modèle de comptabilité multi-capitaux, intitulé Lifts, déjà testé auprès de PME et entreprises partenaires (Danone, PwC et L’Oréal), qui souhaitent intégrer leurs impacts sur la nature et la société dans leur comptabilité financière.