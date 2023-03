Discriminations dans l’emploi : une proposition de loi entend améliorer l’effectivité des actions de groupe

L’Assemblée nationale examine en séance publique, le 8 mars 2023, la proposition de loi de Laurence Vichnievsky (Modem) et Philippe Gosselin (LR) qui vise à améliorer l’effectivité des actions de groupe. Ces députés avaient dressé en 2020 un bilan décevant du dispositif créé en 2014 et élargi en 2016 à la discrimination dans l’emploi, déplorant son excessive complexité et des conditions pour agir trop restrictives. Le texte relatif au régime juridique des actions de groupe unifie les procédures et élargit les personnes ayant intérêt à agir, des avancées qu’approuve la Défenseure des droits.