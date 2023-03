Éducation et lutte contre la pauvreté : comment procède la Nièvre ? (Philippe Ballé, Dasen)

"Notre objectif est de sécuriser le parcours de nos élèves en leur donnant des compétences solides en lecture", explique à AEF Philippe Ballé, Dasen de la Nièvre. Parmi les initiatives qu’il a prises pour faciliter la réussite scolaire dans des situations de pauvreté : la promotion auprès des familles d’une scolarisation dès 2 ans (avec 18 % des enfants concernés) et l’apprentissage explicite de la lecture que pratiquent tous les enseignants. L’enjeu est de combattre l’illettrisme dans un département où il constitue un frein pour faire reculer la pauvreté, selon le diagnostic que publient, le 21 mars 2017, l’ Insee et la DRJSCS . Le Dasen détaille par ailleurs la méthode de concertation instaurée dans la Nièvre, pour conduire ce type de projet : il s’appuie sur un "conseil de l’encadrement" réunissant chefs d’établissement, IEN , inspecteurs du second degré et cadres administratifs.