L’université Paris-I Panthéon-Sorbonne met en ligne un "outil de recherche d’expertises" visant à valoriser la production scientifique de sa communauté, annonce-t-elle, lundi 6 mars 2023. "Cette application innovante, s’appuie sur l’intelligence artificielle et les archives ouvertes HAL de l’établissement, pour identifier des chercheurs et des chercheuses selon leurs expertises et leurs thématiques de recherche". Par ailleurs, l’établissement parisien dévoile deux nouveaux sites Internet, l’un dédié à la recherche et l’autre à la science ouverte.