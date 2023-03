Plus de dix ans après la fusion, le grand établissement lorrain engage cette année un réagencement de ses services centraux, pour "développer la transversalité entre les directions" et "simplifier les interfaces avec toutes les parties prenantes", souligne son DGS Vincent Malnoury, dans un entretien à AEF info début mars 2023. Les cinq nouveaux "pôles de compétences et de services" ("formation-vie universitaire", "infrastructures et moyens", "relations humaines et sociales", etc.), pilotés par des DGS adjoints, doivent permettre de "renforcer la capacité à porter des projets structurants", tout en déconcentrant la direction générale. Après les diagnostics menés ces dernières années, le DGS de l’université de Lorraine annonce également une "facilitation" des procédures, avec une "approche usager". Tour d’horizon de ses chantiers de réorganisation, en phase avec les priorités de l’équipe d’Hélène Boulanger.