Un arrêté du 24 février 2023, publié au Journal officiel du 8 mars, prolonge pour la cinquième fois la mission de Sylvie Leyre en tant qu’administratrice provisoire de l’association Transitions Pro Guadeloupe, "en substitution du conseil d’administration" de cette dernière. Elle a été nommée dans cette fonction fin octobre 2020 pour une durée initiale de six mois, avant de voir son mandat renouvelé pour la même durée fin avril 2021, puis fin octobre de la même année, et encore fin avril et début novembre 2022. Sa mission est prolongée pour un mois, soit jusqu’au 31 mars 2023. Contrairement aux précédentes reconductions de cette mission, aucun renouvellement n’est prévu à l’issue de cette échéance. Spécialiste des questions de mixité, de transformation managériale, d’accompagnement d’équipe et de coaching, Sylvie Leyre a également été administratrice provisoire de Constructys.