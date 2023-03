Constatant que les ZFE sont "partout où elles sont mises en œuvre, sources de vives inquiétudes et de lourdes incompréhensions", la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat installe, mercredi 8 mars 2023, une mission "flash" pour "renforcer" leur acceptabilité. Son rapporteur, le sénateur (LR, Alpes-Maritimes) Philippe Tabarot, ira à la rencontre "des élus locaux, des riverains et professionnels concernés par la mesure, mais également des principaux acteurs de la décarbonation du transport routier". Il souhaite, en "s’inspir[ant] d’autres modèles européens", identifier des propositions "réalistes et équilibrées, conciliant amélioration de la qualité de l’air et acceptabilité sociale", indique la commission. Laquelle regrette que ses inquiétudes lors de l’examen de la loi climat et résilience n’aient pas été prises en compte par le gouvernement.