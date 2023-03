"Hiérarchiser" les missions de l’Ademe et "remettre sous tension" l’agence afin qu’elle réponde aux grands objectifs de transition écologique, c’est ce à quoi aspire Boris Ravignon pour l’établissement public qu’il préside depuis décembre dernier. Lors d’une rencontre avec plusieurs journalistes en environnement et en énergie organisée mercredi 8 mars 2023, celui qui a décidé de conserver son mandat de maire de Charleville-Mézières défend par ailleurs "l’expertise" de son agence et appelle ses tutelles à augmenter ses moyens humains.