La faculté de droit de Lyon-II lance un serious game intitulé "Playdoyer" et développé grâce aux fonds du NCU de l’université de Lyon, "Cursus+" (lire sur AEF info), fait-elle savoir le 3 mars 2023. L’objectif est "de compléter de manière ludique les enseignements de méthodologie des étudiants en droit" : "Le joueur intègre l’équipe de Louisa Héritier, avocate en droit pénal et enseignante à la faculté de droit. Au sein de cette équipe, il aura à réaliser six activités, et accédera au fur et à mesure de son avancée à des vidéos pédagogiques, des exercices corrigés, et des quiz de connaissances." Ce projet a été réalisé par des enseignants de la faculté, qui ont conçu l’intégralité des contenus pédagogiques avant de confier le développement du jeu à l’agence Sydo, agence spécialisée dans la pédagogie innovante.