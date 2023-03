À l’occasion de la Journée internationale des droits de la femme, le Samu social de Paris publie, le 8 mars 2023, un manifeste "pour répondre dignement" aux besoins des femmes sans abri. Le 115 parisien formule cinq propositions : "améliorer le repérage des femmes sans abri" (10 % des personnes rencontrées lors de la dernière Nuit de la Solidarité à Paris le 26 janvier) ; "renforcer l’offre d’hébergement mixte et non mixte" (alors que 130 femmes ont appelé chaque jour le 115 à Paris en janvier dernier) ; améliorer la prise en charge des violences de genre (qui touchent "plus de 90 % des femmes à la rue") ; garantir et développer l’accès aux soins et favoriser l’insertion professionnelle. La Dihal organisera un atelier dédié aux femmes SDF le 17 mars. La Première ministre indiquait en décembre dernier que l’amélioration du 115 serait "un grand chantier pour 2023" (lire sur AEF info).