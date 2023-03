Systématiser la détection de l’illectronisme chez les stagiaires de la FPC et les demandeuses d’emploi avec une formation à la clé, promouvoir la VAE et les périodes d’immersion dans la fonction publique, ou encore favoriser une lecture par compétences des certifications dans le cadre des reconversions… Le plan présenté au gouvernement le 8 mars 2023 pour "l’Égalité entre les femmes et les hommes" émet 7 recommandations dans le champ de la formation, de l’orientation, et du mentorat, pour faire progresser la mixité dans l’ensemble des métiers, et dans la création et reprise d’entreprises.