Le 8e baromètre annuel "égalité femmes-hommes" de la Conférence des grandes écoles (CGE), publié le 8 mars 2023, fait état d’une sous-représentation persistante des femmes à la fois dans "certaines filières", mais aussi dans les instances de décision des établissements. Cependant, la mise en place de stratégies en faveur de l’égalité se généralise. Le signalement de situations de harcèlement sexuel ou de comportements sexistes est de plus en plus courant : 77,7 % des établissements ont été saisis au moins une fois cette année et dans 41,7 % des cas, une procédure disciplinaire a été engagée.