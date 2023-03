Une nouvelle audition des dirigeants de l’Autorité de sûreté nucléaire et de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mercredi 8 mars 2023, cette fois-ci devant le Sénat, a permis de mettre une nouvelle fois en avant les difficultés de la réforme du contrôle de la sûreté proposée par le gouvernement et inscrite dans le projet de loi sur le nucléaire adopté en commission à l’Assemblée deux jours plus tôt. Si l’ASN se dit ouverte aux propositions formulées par l’Opecst, dans le cadre d’une réforme qu’elle défend, l’IRSN se montre très inquiet sur le risque de fuite des cerveaux.