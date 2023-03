Eutopia, l’alliance européenne à laquelle appartient CY Cergy Paris Université, a lancé fin janvier 2023 "Ecotopia", un programme bachelor en trois ans co-créé par sept des dix universités de l’alliance, indique un communiqué de presse du 6 mars 2023. Le programme, orienté sur l’économie, la gestion et les affaires, mais aussi sur le développement durable, "accorde aux étudiants qui réussissent une certification européenne et leur principal diplôme national ou scolaire". Il s’affirme comme l' "un des terrains d’essai du label diplôme européen, dans le cadre du projet EdLab, nouvellement lauréat de l’appel à projets de la Commission européenne" (lire sur AEF info). Avec, derrière, l’ambition de "repenser" la "collaboration institutionnelle" entre les établissements et "construire d'ici 2050 un master européen en économie", affirme Mathieu Martin (CY), l’un des architectes du programme.