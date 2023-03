"Dans une région qui se voudrait exemplaire, il y aurait un effort considérable à faire pour aller chercher [les] logements vacants, via leur remise sur le marché", estime Philippe Schmit, le président de la MRAE Île-de-France et membre de l’IGEDD, rencontré par AEF info le 3 mars 2023. L’autorité indépendante aux huit membres émet des avis sur les plans, programmes et projets soumis à évaluation environnementale dans la région. Des avis qui n’ont pas de force juridique, mais sur lesquels les maîtres d’ouvrage doivent se justifier. Philippe Schmit invite à trouver un potentiel de densification hors des quartiers déjà très denses et des axes routiers majeurs. Il appelle aussi à se conformer davantage aux normes préconisées par l’OMS, à mieux planifier spatialement les différentes fonctions à l’échelle métropolitaine et au-delà, et à penser la ville du point de vue des écosystèmes.