La Commission européenne annonce, mercredi 8 mars 2023, le lancement de la campagne #WomenInnovate "dédiée aux filles et aux femmes qui trouvent un soutien dans les initiatives de l’UE pour expérimenter de nouvelles approches et technologies, donner vie à de nouvelles idées et inspirer la prochaine génération". Parmi celles-ci, figure Women TechEU, conçue pour remédier au fait que "les entreprises composées de femmes n’attirent que 2,4 % du capital total investi dans les start-up européennes". La Commission décerne un "Prix de l’UE pour les champions académiques de l’égalité entre les hommes".