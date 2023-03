Les auditeurs de l’IH2EF remettent à Pap Ndiaye leur rapport sur la laïcité et les valeurs de la République

Les 24 membres (élus, journalistes, et issus des trois fonctions publiques ou du secteur privé) de la promotion 2021-2022 du "Cycle annuel des auditeurs de l’ IH2EF " ont remis leur "rapport d’étonnement" intitulé "La laïcité et les valeurs de la République de l’école à l’université" à Pap Ndiaye le 18 juillet 2022. Pendant 10 mois, les auditeurs ont suivi 10 sessions de formation et 34 jours d’étude pour répondre à la question : "Comment l’École française s’est-elle adaptée et s’adapte-t-elle aujourd’hui pour continuer à garantir et à transmettre les principes de la laïcité dans une société en perpétuelle évolution ?" L’IH2EF indique que "ce rapport tente de rendre compte de la complexité inhérente à la laïcité, à sa définition et aux débats qu’elle engendre dans la société" et évoque "les dynamiques rencontrées au sein du système éducatif" et "leurs interactions avec la société".