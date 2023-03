Dans un entretien à la revue scientifique américaine Nature, lundi 6 mars 2023, Sylvie Retailleau, ministre de l’ESR, annonce que le gouvernement s’apprête à dévoiler un plan sur la "recherche à risque". Elle rappelle également sa volonté de "clarifier les relations entre les universités de recherche, les universités régionales de niche et les organismes de recherche" et indique que Philippe Gillet remettra ses propositions au printemps. La ministre souhaite "simplifier le paysage" et confirme que les UMR "continueront d’exister mais seront dirigées par une seule entité au lieu de plusieurs".