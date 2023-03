Élue fin 2020, Virginie Laval est la première femme à présider l’université de Poitiers, fondée en 1431. Toute la stratégie mise en place depuis deux ans, assure-t-elle à AEF info, vise à "s’imposer comme n° 2 dans la région, après l’université de Bordeaux". De ce bilan à mi-mandat, Virginie Laval retient le triplé réalisé au PIA 4 (DemoES, Excellences, Saps) qu’elle espère bientôt compléter par un label PUI et le succès à l’AAP ASDESR. Des projets tous menés à l’échelle du site et de la nouvelle alliance universitaire Aliénor d’Aquitaine. Son université veut créer cinq structures fédératives de recherche pour doper l’interdisciplinarité et rendre plus visible sa signature scientifique. La RSU est un autre axe, avec d’un côté l’autosuffisance énergétique, et de l’autre, revisiter le dialogue social et revaloriser les rémunérations – Biatss en tête. Sans oublier l’objectif de diminuer le coût de l’offre de formation.