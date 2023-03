Les femmes professionnelles de santé sont plus affectées par les problèmes de santé que la population générale, selon une étude de l’institut Odoxa réalisée pour la Mutuelle nationale des hospitaliers et du "Figaro Santé". Publié ce 8 mars 2023, journée internationale des droits des femmes, le rapport de 30 pages montre des difficultés plus importantes dans la santé au travail ainsi que des disparités parmi les professionnels de santé. Les femmes soignantes se disent par exemple davantage confrontées que les autres à des situations négatives liées à la grossesse en milieu professionnel.