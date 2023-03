À l’occasion du salon Global Industrie, jeudi 9 mars 2023, le Réseau Satt et GL Events, organisateur du salon, dévoilent les résultats de la 2e édition du baromètre "Innovation industrie", confirmant les tendances de 2022 : des "budgets R&D en hausse et des équipes qui se renforcent". Ainsi, pour 54 % des sondés, l’innovation est "la priorité de leur entreprise", même si elle reste freinée par le manque de personnel, de temps, de financement et de compétences. En outre, l’étude souligne que les laboratoires restent les premiers partenaires des entreprises.