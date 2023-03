À quelques semaines du début de la saison 2023 des AG, l’Autorité des marchés financiers se déclare favorable à la création d’un cadre légal sur le "Say on climate" et prend ainsi le contrepied du Haut Comité juridique de la place financière de Paris. Grégoire Cousté, délégué général du FIR, se félicite d’une position qui "va dans le bon sens", tandis que Paul Schreiber, de Reclaim Finance, évoque un "signal très positif" et "progressiste". En revanche, l’AMF refuse de trancher la recevabilité des résolutions externes, contrairement à ce que propose sa propre commission climat.