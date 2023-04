Alors que les inquiétudes sont vives quant aux moyens nécessaires pour la sécurisation des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, Pôle emploi Île-de-France a lancé un plan de mobilisation pour orienter les demandeurs d’emploi vers la sécurité privée, secteur qui manque déjà de personnel aujourd’hui. L’établissement public souhaite engager 20 000 actions de formation d’ici avril 2023. Pour cela, ses services organisent des évènements pour faire découvrir les métiers de la sécurité et orienter les demandeurs d’emploi vers des formations et des entreprises. Comme à l’agence de Montreuil (Seine-Saint-Denis), où AEF info a assisté à une matinée de présentation et à un "job dating".