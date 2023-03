Le concours Ecricome, commun à 5 écoles de management, enregistre 8 051 candidats inscrits, soit une baisse de 6 % en un an, annonce la banque d’épreuves dans un communiqué de presse, le 8 mars 2023. Le concours perd plus de 7 % de candidats issus des classes préparatoires ECG, mais enregistre une hausse des candidats littéraires de près de 12 % en un an. À noter que pour la filière économique et commerciale, le nombre de candidates au concours diminue, tout comme le nombre de boursiers.