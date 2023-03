Voici, en bref, une sélection d’actualités récentes relatives aux technologies et services de sécurité :Atos est "dans la dernière ligne droite" de la livraison du système informatique des JOP 2024 ;XXII, spécialiste de l’analyse de flux vidéo, lève 22 millions d’euros ;Orange Cyberdefense s’associe à Microsoft pour proposer deux nouveaux services managés ;Board of Cyber dévoile la notation cyber de 100 collectivités de l’Oise ;Defants, start-up de cybersécurité, lève 2 millions d’euros ;Le groupe La Poste et le ministère de l’Intérieur signent une convention de coopération.