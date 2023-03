Plusieurs mesures concernent l’Éducation nationale au sein du "plan interministériel pour l’égalité entre les femmes et les hommes" que présente le gouvernement le 8 mars 2023. L’exécutif veut mettre en place "des objectifs cibles de mixité dans les spécialités maths et physique-chimie en première", "un plan de formation et diffuser des ressources pour faciliter la mise en œuvre des séances d’éducation à la sexualité", "déployer un processus de labellisation 'égalité filles-garçons' pour les EPLE" ou encore "décliner l’index égalité femmes-hommes dans la fonction publique".