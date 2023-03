"Le marché du travail en ressources humaines et paie a été historique" en 2022, jusqu’à se rapprocher du plein-emploi, et les perspectives pour 2023 "sont bonnes" également, dans toutes les régions. C’est ce qui ressort de plusieurs études réalisées par Fed Human, cabinet de recrutement spécialisé dans les fonctions RH et paie, publiées entre janvier et mars 2023. Les candidats, "en position de force", peuvent "choisir leur futur employeur". Au-delà de la rémunération, ils se montrent exigeants sur le télétravail, les avantages sociaux, mais aussi le sens de leur travail.